Galatasaray'da Serdar Aziz Affedilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Serdar Aziz görüşmesinden af çıkmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Serdar Aziz görüşmesinden af çıkmadı. Sarı-kırmızılılar, Serdar ile yolları ayıracak.



Galatasaray'da Serdar Aziz konusu netleşmeye başladı. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına Metin Oktay Tesisleri'nde dün başlayan sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz antrenmanda yer almamıştı. Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşen Serdar Aziz'e ise af çıkmadı. 28 yaşındaki futbolcu böylece takımdan ayrılacak. Serdar Aziz ayrıca tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştı.



Başarılı futbolcu Sivasspor maçında rahatsızlığından dolayı forma giymemiş, ertesi gün eşiyle Maldivler'de fotoğraf paylaşması da polemik konusu olmuştu.



Serdar, 2016 yılında Bursaspor'dan transfer edilmişti. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fatih Terim'den Serdar Aziz'e Af Yok: Kendine Takım Bul

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Galatasaray Kariyeri Sona Erdi

Ozan Kabak, Sezon Sonuna Kadar Galatasaray'da Kalacak

Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak