Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Serdar Aziz Affedilmedi

Galatasaray'da Serdar Aziz Affedilmedi

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Serdar Aziz görüşmesinden af çıkmadı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Serdar Aziz görüşmesinden af çıkmadı. Sarı-kırmızılılar, Serdar ile yolları ayıracak.

Galatasaray'da Serdar Aziz konusu netleşmeye başladı. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına Metin Oktay Tesisleri'nde dün başlayan sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz antrenmanda yer almamıştı. Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşen Serdar Aziz'e ise af çıkmadı. 28 yaşındaki futbolcu böylece takımdan ayrılacak. Serdar Aziz ayrıca tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Başarılı futbolcu Sivasspor maçında rahatsızlığından dolayı forma giymemiş, ertesi gün eşiyle Maldivler'de fotoğraf paylaşması da polemik konusu olmuştu.

Serdar, 2016 yılında Bursaspor'dan transfer edilmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Fatih Terim, Galatasaray, Serdar Aziz, Spor
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