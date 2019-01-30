Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Serdar Aziz'in Sözleşmesi Feshedildi

Galatasaray'da Serdar Aziz'in Sözleşmesi Feshedildi

17 dakika önce

Galatasaray daha önce kendisine takım bulmasını istediği Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray'da Serdar Aziz'in Sözleşmesi Feshedildi, System.String[]
Galatasaray daha önce kendisine takım bulmasını istediği Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Buna göre Serdar Aziz, sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon 300 bin Euro tazminat ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

Galatasaray, Serdar Aziz, Spor
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