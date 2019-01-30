Galatasaray'da Serdar Aziz'in Sözleşmesi Feshedildi
17 dakika önce
Galatasaray daha önce kendisine takım bulmasını istediği Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray
daha önce kendisine takım bulmasını istediği Serdar Aziz
'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Buna göre Serdar Aziz, sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon 300 bin Euro tazminat ödeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:04 Kaynak: DHA
Galatasaray, Serdar Aziz'in Sözleşmesini Feshetti
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