Galatasaray'da Serdar Aziz Kadrodan Çıkarıldı
2 saat önce
Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray
'da başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz
, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Sivasspor
maçı kadrosundan çıkarıldı.
DG Sivasspor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da son dakikada Serdar Aziz şoku yaşandı. Milli futbolcu, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Sivas maçı kadrosundan çıkarıldı. Serdar'ın mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle çıkartıldığını ifade edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:53 Kaynak: İHA
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