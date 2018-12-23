Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Serdar Aziz Kadrodan Çıkarıldı

Galatasaray'da Serdar Aziz Kadrodan Çıkarıldı

2 saat önce

Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'da Serdar Aziz Kadrodan Çıkarıldı, System.String[]
Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

DG Sivasspor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da son dakikada Serdar Aziz şoku yaşandı. Milli futbolcu, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Sivas maçı kadrosundan çıkarıldı. Serdar'ın mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle çıkartıldığını ifade edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:53 Kaynak: İHA

Sivasspor, Serdar Aziz, Galatasaray, Spor
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