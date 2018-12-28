Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Serdar Aziz Sorunu

Galatasaray'da Serdar Aziz Sorunu

1 saat önce

Galatasaray, milli futbolcu Serdar Aziz'den kendine kulüp bulmasını istedi.

Galatasaray'da Serdar Aziz Sorunu, System.String[]
Galatasaray, milli futbolcu Serdar Aziz'den kendine kulüp bulmasını istedi. Galatasaray'da Serdar Aziz sorunu yaşanıyor. Milli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Sivasspor karşılaşması öncesinde mide bulantısı şikayetinden dolayı son dakika maç kadrosundan çıkarılmıştı. Başarılı defans oyuncusunun müsabakanın ardından eşiyle birlikte Maldivler'e tatile gitmesi ve eşinin oradan fotoğraf paylaşması taraftarların tepkisine yol açmıştı. Kadro planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcuya, sarı-kırmızılı yönetim de menajeri aracılığıyla kulüp bulmasını istedi. Bu sezon 15'i sarı-kırmızılı, 2'si de milli forma ile olmak üzere toplam 17 resmi müsabakada görev alan Serdar Aziz, 3 gol ve 2 asist ile mücadele etti. Toplam 6 sarı kart gören milli futbolcu, 1 kez de kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:26 Kaynak: İHA

Galatasaray, Serdar Aziz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti Galatasaray, Serdar Aziz'le Yollarını Ayırıyor

Ömer Bayram'dan Memnun Olmayan Galatasaray, Sol Beke Takviye Yapacak Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:15:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Serdar Aziz Sorunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]