Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Serdar Aziz Takım Arkadaşlarıyla Vedalaştı

Galatasaray'da Serdar Aziz Takım Arkadaşlarıyla Vedalaştı

1 saat önce

Galatasaray'ın yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray'da Serdar Aziz Takım Arkadaşlarıyla Vedalaştı, System.String[]


Galatasaray'ın yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına Metin Oktay Tesisleri'nde start veren Galatasaray'da ilk antrenmanda yer almayan Serdar Aziz takımdan ayrılıyor. Takım arkadaşlarına veda etmek üzere tesislere gelen milli futbolcu, sezonun ikinci yarısı için başarı dileklerini iletti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:04 Kaynak: DHA

Metin Oktay, Serdar Aziz, Galatasaray, Spor
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