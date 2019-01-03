Galatasaray'da Serdar Aziz Takım Arkadaşlarıyla Vedalaştı
1 saat önce
Galatasaray'ın yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Galatasaray
'ın yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz
takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına Metin Oktay
Tesisleri'nde start veren Galatasaray'da ilk antrenmanda yer almayan Serdar Aziz takımdan ayrılıyor. Takım arkadaşlarına veda etmek üzere tesislere gelen milli futbolcu, sezonun ikinci yarısı için başarı dileklerini iletti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:04 Kaynak: DHA
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