Galatasaray'da Seri'nin kaderi son 3 maça bağlı! - Son Dakika

Galatasaray'da Seri'nin kaderi son 3 maça bağlı!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'da son haftalarda alınan sonuçlar kötü olsa da orta sahadaki oyunu ile sınıfı geçen isimler arasında yer alan Jean Michael Seri'nin takımdaki geleceğini son 3 hafta netleştirecek.

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - G. Saray'da son haftalarda alınan sonuçlar kötü olsa da orta sahadaki oyunu ile sınıfı geçen isimler arasında yer alan Jean Michael Seri'nin takımdaki geleceğini son 3 hafta netleştirecek. Henry Onyekuru ve Florin Andone'den sonra sezon bitiminde Mario Lemina ile de yolların ayrılması beklenirken, Seri'nin durumunu ise sarı kırmızılıların ligi tamamlayacağı pozisyon belirleyecek. Southampton'dan gelen Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina'nın sık sık sakatlanması ve bu nedenle ligde tam 17 maçı kaçırması nedeniyle bir sezon daha kiralanması beklenmezken Seri için de durumu Galatasaray'ın Şampiyonalar Ligi'ne katılım hakkı elde edip edemeyeceği gösterecek.

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Devler Ligi gelirine bağlı


Ligde 52 puan ile 5. sırada bulunan Galatasaray, Devler Ligi için bilet alamazsa, yıllık maliyeti yüksek olan Seri'ye de sezon sonunda veda edilecek. Fulham Kulübü'nden 1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan ve 2.8 milyon Euro garanti para alan Seri'nin kulübe bu sezonki maliyeti 5 milyon Euro. Vergiler ve bonuslar eklendiğinde Seri'nin maliyeti de Galatasaray'ın elini yakıyor. Bu nedenle son iki sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için UEFA'dan önemli geliri kasasına koyan Galatasaray bu şansını yitirirse Jean Michael Seri de Galatasaray'a veda edecek.


Kulübüyle görüşülmedi bile


Şu ana kadar Fulham Kulübü ve Seri'nin menajerleri ile temasa geçmeyen Galatasaray'ın sezon sonundaki tabloyu beklediği için herhangi bir adım atmadığı öğrenildi. İlk ikiye girme şansı kalmayan sarı kırmızılıların hedefi ligi üçüncü sırada bitirmek. Ancak bu da Şampiyonlar Ligi için ön eleme hakkını kazanması için yeterli olmayacak. ve ancak Trabzonspor'un CAS'taki davasından olumsuz sonuç çıkması durumunda lig üçüncüsü Devler Ligi'n gidecek. Eğer ilk 3'e girilemezse Fildişili oyuncu için girişimde bulunmayacak olan sarı kırmızılılar bu takdirde maliyeti daha düşük genç oyuncuları kiralamaya çalışacak.


Galatasaray, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 07:40 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Seri'nin kaderi son 3 maça bağlı! - Son Dakika Spor
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