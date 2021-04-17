Galatasaray'da sezon başından bu yana dakika-gol istatistiğinde Kerem'den iyisi yok - Son Dakika

Galatasaray'da sezon başından bu yana dakika-gol istatistiğinde Kerem'den iyisi yok

17.04.2021 21:11
Galatasaray'da sezon başından bu yana dakika-gol istatistiğinde Kerem'den iyisi yok, System.String[]

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmada hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, sezon başından bu yana sarı-kırmızılıların dakika-gol anlamında en verimli ismi oldu. Genç futbolcu, yıldız isimler Falcao, Mohamed ve Babel'i solladı. 66 dakikada 1 gol atma başarısı gösteren 22 yaşındaki futbolcu, takımda zirveye oturdu.

Göztepe karşısında hücumdaki yıldızları Falcao, Mohamed ve Babel'den yoksun çıkan Galatasaray'da Kerem Aktürk sahne aldı. Genç yıldız attığı 3 golle maça damga vurdu.

66 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR

Sonuncusu penaltıdan olmak üzere 19, 39 ve 64'te ağları sarsan 22 yaşındaki futbolcu, takımın "en verimli golcüsü" oldu. Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 398 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu, 6 kez ağları sarstı ve 66 dakikada bir golle takımın bulduğu şansa göre en sık gol atan ismi olmayı başardı. Galatasaray'da Radamel Falcao, 97 dakikada bir, devre arasında transfer edilen Mustafa Muhammed ise 144 dakikada bir ağları sarsıyor.

  • 398 dakika, 6 gol: Kerem Aktürkoğlu
  • 780 dakika, 8 gol: Radamel Falcao
  • 724 dakika, 5 gol: Mustafa Muhammed

1588 GÜN SONRA BİR İLK

Göztepe ağlarına hat-trick bırakan 22 yaşındaki oyuncu ayrıca Galatasaray'da önemli bir başarıya daha ulaştı. Kerem Aktürkoğlu, Aralık 2016'dan sonra (1588 gün) Galatasaray'da hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı takımda son olarak Yasin Öztekin, Gaziantep ağlarına 3 gol bırakmıştı.

Galatasaray'da sezon başından bu yana dakika-gol istatistiğinde Kerem'den iyisi yok

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da sezon başından bu yana dakika-gol istatistiğinde Kerem'den iyisi yok - Son Dakika Spor


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