Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao - Son Dakika

Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao

17.05.2021 09:27
Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao, System.String[]

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, Marcos do Nascimento Teixeira "Marcao" oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, Marcos do Nascimento Teixeira "Marcao" oldu.

Ligde şampiyonluk yarışını son dakikaya kadar sürdüren ve averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ikinci olan sarı-kırmızılı takımda bu sezon 35 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi Brezilyalı stoper Marcao aldı. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, tamamı ilk 11'de olmak üzere 37 karşılaşmada forma giydi. Marcao, bu karşılaşmalarda toplamda 3 bin 325 dakika sahada kaldı.

Marcao'yu bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken ve A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası için açıklanan geniş kadrosuna da giren Taylan Antalyalı izledi. Ligdeki 40 maçın 34'ünde formasını terleten genç orta saha oyuncusu, 30 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Taylan, toplamda 2 bin 693 dakika top koşturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte en fazla süreyi alan üçüncü futbolcu ise Emre Kılınç oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen Emre, sahaya çıktığı 35 maçın 27'sine ilk 11'de başladı ve 2 bin 304 dakika süre buldu.

En golcüler Falcao ve Diagne

Galatasaray'da forma giyen 35 futbolcunun 17'si toplamda 77 gole imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncuları sürekli sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ile ara transfer döneminde takımdan ayrılan Mbaye Diagne oldu. Ligde 17 maçta forma giyen Falcao ile 15 maçta süre alan Diagne, 9'ar kez fileleri havalandırdı.

Bu iki oyuncuyu ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed takip etti. Genç santrfor, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Ryan Babel 7, Younes Belhanda ile Kerem Aktürkoğlu 6'şar, Emre Akbaba ve Henry Onyekuru 5'er, Emre Kılınç, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan 4'er, Halil Dervişoğlu 3, Ryan Donk ile Sofiane Feghouli 2'şer, Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Jesse Sekidika da 1'er kez gol buldu.

Sezonu 80 golle tamamlayan Galatasaray'da 3 golü ise rakip oyuncular kendi kalesine gönderdi.

En hırçın da Marcao

Sarı-kırmızılı ekipte ligde oynayan futbolcular, bu sezon toplam 8 kez kırmızı, 74 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kartla ihraç edilen oyuncular, Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç, Ryan Donk, DeAndre Yedlin, Marcao ve Oghenekaro Etebo oldu. Brezilyalı savunmacı Marcao, gördüğü 10 da sarı kartla takımın en hırçın oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Futbolcuların performansı

Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcular ve Süper Lig'deki performansları şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Sarı kart Kırmızı kart Gol Süre
Marcao373710103325
Taylan Antalyalı 34308012693
Emre Kılınç 35270142304
Ryan Donk 32243122187
Marcelo Saracchi 27262002156
Fernando Muslera22222001980
Christian Luyindama 24194001751
Arda Turan 32217041615
Ryan Babel 32165071586
Martin Linnes 22151001544
Younes Belhanda 22174061480
Emre Akbaba 27182051415
Gedson Fernandes 17172001399
Ömer Bayram 32134001342
Oghenekaro Etebo 24143101232
Sofiane Feghouli 22160021175
Mustafa Muhammed 1610218903
Okan Koçuk 1010100900
Radamel Falcao 179119873
Mbaye Diagne 1510119851
Kerem Aktürkoğlu 276106850
Oğulcan Çağlayan 1810104839
Henry Onyekuru 148105819
Omar Elabdellaoui109200818
Şener Özbayraklı 128100755
Fatih Öztürk88200720
DeAndre Yedlin 119111669
Halil Dervişoğlu126003575
Emre Taşdemir 95200510
Jesse Sekidika6000182
Ali Yavuz Kol4010030
Emin Bayram2000022
Jimmy Durmaz1000011
Valentine Ozornwafor1000010
Bartuğ Elmaz100001

Spor Toto Süper Lig, Emre Kılınç, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao - Son Dakika Spor


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