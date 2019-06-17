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Galatasaray'da sıcak saatler

1 saat önce

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer döneminin açılmasıyla harekat da başladı.

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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer döneminin açılmasıyla harekat da başladı. Bonservisi elinde olup anlaştığı oyuncuları bir bir açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de zirve hesapları yapıyor.
Yeni sezonda iddialı ve geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde finansal fair-play kuralları gereği oyuncu almadan önce satış yapması gerek. Öncelikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Galatasaray, bu oyuncularla anlaşarak sarı-kırmızılı formayı giydirecek. Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılıların, yakın zamanda resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.
DIAGNE ŞATISI AN MESELESİ
UEFA'nın koyduğu kurallar gereği kaynak oluşturmak zorunda olan Galatasaray, gol kralı yıldızı Mbaye Diagne'yi satmayı planlıyor. Arap Kulübü Al Shabab ile görüşmeleri gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, oyuncu transferi için gerekli olan bir kısım parayı da kasasına koymayı planlıyor.
ONYEKURU VE BANEGA KONUSU
Önümüzdeki sezon santrfor meevkine önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda listede Falcao, Balotelli, Welbeck, Vedat Muriqi gibi isimler yer alıyor. Kanat bölgesinde birinci öncelik kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru bulunuyor. Galatasaraylı yetkililer Nijeryalı futbolcunun yeniden kiralanması için İngilizlerle temaslara devam ediyor. Taraftarların da çok sevdiği yıldız ismi gelecek sezonda kadroda bulundurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in, orta saha transferinde ise önceliği Ever Banega. Arjantinli futbolcuyla 3-4 milyon arasında orta yol bulunmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Sevilla'nın 5'ten 4 milyon Euro'ya inmesi bekleniyor.
DIANGANA BOMBASI
Galatasaray'ın transfer listesindeki bir diğer bombası ise West Ham altyapısından yetişen sağ kanat oyuncusu Grady Diangana. Hızı, çevikliği ve yeteneği ile ön plana çıkan genç yetenek, 21 yaşında bulunuyor. West Ham forması ile 17 Premier Lig maçında forma giyen Diangana, bu sene toplam 30 maçta forma giydi; 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Aynı zamanda İngiltere U20 Milli Takım oyuncusu olan Diangana'nin sözleşmesi İngiliz kulübü ile 2022'ye kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinden talibi olan genç oyuncu ile kiralık olarak anlaşmak istiyor.


- Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:09 Kaynak: DHA
Ryan Babel, Galatasaray
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