Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi - Son Dakika
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Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi

7 saat önce

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, kart görmedikleri için gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi, System.String[]

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, kart görmedikleri için gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.


Galatasaray'da Sivasspor karşılaşması öncesinde Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakaya Feghouli ile Donk 11'de başlarken, Adem ise sonradan dahil oldu. 3 futbolcu da karşılaşmayı kart görmeden tamamladı ve gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi. - İSTANBUL

Galatasaray, Adem Büyük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:16 Kaynak: İHA
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