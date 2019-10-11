Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor
Son Dakika Spor Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor

43 dakika önce

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.


Sarı-kırmızılı futbolcular ardından şut çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise Galatasaraylı futbolcular çift kale taktik oyunu oynadı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Jupp Derwall, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36 
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