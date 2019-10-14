Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor

19 dakika önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı.

Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


FALCAO'NUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR!


Sakatlıkları bulunan oyunculardan Adem Büyük, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, Radamel Falcao günü tedaviyle tamamladı. Christian Luyindama ise tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı. Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir antrenman gerçekleştirdi.


Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:22 
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