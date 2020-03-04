Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Teknik çalışmalarla devam eden idmanın, sınırlı alanda pas ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salondaki çalışmanın ardından sahada ısınma hareketleri yaptığı belirtildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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