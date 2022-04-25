Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

25.04.2022 19:53
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman öncesinde sahada Olimpiu Morutan'ın doğum günü kutlandı. Altay karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise küçük sahada ısınma ve top kapma/pas çalışmasıyla başladıkları antrenmana mobilite hareketleri ve topa sahip olma ile devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçildi. Burada hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla antrenman tamamlandı.

Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Galatasaraylı futbolcular yarın izin yapacak.

(İHA)

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

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Kaynak: İHA

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