Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi 500 bin euroluk doping! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi 500 bin euroluk doping! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi 500 bin euroluk doping!

1 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Son sekiz maçını kazanarak zirveye ortak olan ve yarın da şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'a konuk olmaya hazırlanan sarı kırmızılı kulüpte dün önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi 500 bin euroluk doping!, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Son sekiz maçını kazanarak zirveye ortak olan ve yarın da şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'a konuk olmaya hazırlanan sarı kırmızılı kulüpte dün önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe karşısında 21 yıl sonra alınan Kadıköy galibiyeti sonrasında 500 bin Euro'luk sürpriz başarı primi açıklayan yönetim, yarınki zorlu Sivas maçı öncesi bu primi futbolcuların hesabına yatırdı.


Primlerin yatması takımda moralleri artırırken, futbolcular da üstlerine düşeni yapacaklarını dile getirdiler. Takımın sadece saha içine odaklanması adına ödemeleri aksatmamak için yoğun çaba harcayan yönetim şubat ayın ödemelerini de gelecek hafta içi, yani Beşiktaş derbisi öncesi yatıracak.


Sivasspor, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:47 
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