Galatasaray'da Sivasspor maçının şifreleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor: "Muslera, Linnes, Luyindam, Marcao, Ömer, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç , Onyekuru, Falcao."

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme