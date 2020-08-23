Galatasaray'da Sofiane Feghouli'ye Fransa'dan talip çıktı!

Galatasaray'da en çok maaş kazanan futbolculardan birisi olan Sofiane Feghouli'ye Fransa'dan talip çıktı.

Cezayirli orta sahanın Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in transfer listesinde olduğu öğrenildi. Nice'in tecrübeli futbolcunun transferi için oldukça istekli olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Galatasaray, Fransız ekibi Nice'in transfer listesinde yer alan Sofiane Feghouli için isteyeceği bonservis bedelini belirledi. Asist Analiz'in haberine göre Sarı-kırmızılılar, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu için 4-5 milyon Euro aralığında bir bonservis bedeli talep edecek. Bu transferi bonservissiz bitirmek isteyen Nice ise menajerler aracılığıyla görüşmeleri sürdürüyor.