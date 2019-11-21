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Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...

6 saat önce

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ryan Babel'in durumu belli oldu.

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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ryan Babel'in durumu belli oldu. Dizindeki sıvı birikmesi sebebiyle Hollanda Milli Takımı Kampı'ndan ayrılan yıldız futbolcunun, cuma günü Ali Samiyen'de oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde oynaması bekleniyor.


Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlık sıkıntısı çektiği dönemde Babel'in de rahatsızlık yaşanması teknik ekibi endişeye sevk etmişti.


Akşam idmanda yer alması beklenen Hollandalı yıldızın forvet bölgesinde ilk 11'de başlaması bekleniyor. Babel çarşamba günü idmanda yer almamış ve günü tedavi ile geçirmişti.


MUSLERA'DA SIKINTI YOK


Öte yandan milli takımda sakatlanan çarşamba idmanında yer almayan Fernando Muslera'nın da maç günü hazır olması bekleniyor.


Belhanda ve Şener Özbayraklı'nın sakatlıkları devam ederken, Luyindama'nın oynama durumu maç saatinde belli olacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fernando Muslera, Galatasaray, Ryan Babel, Babel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:56 
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