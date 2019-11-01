Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da son dakika! Falcao...
Son Dakika Spor Galatasaray'da son dakika! Falcao...

Galatasaray'da son dakika! Falcao...

6 saat önce

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Galatasaray'da son dakika! Falcao..., System.String[]

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.


Kolombiyalı yıldız Süper Lig 10. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alamayacak.


Sağlık heyeti, tam olarak iyileşene dek Falcao'yu riske etmek istemiyor. Bu sebeple Kolombiyalı bu sebeple Çaykur Rizespor maçında da kadroda yer almayacak.


Radamel Falcao, Galatasaray'ın Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile yapacağı karşılaşmaya ise yetişecek. Terim'in görev vermes halinde Kolombiyalı sarı kırmızılıların gol umudu olacak.

Çaykur Rizespor, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Falcao'nun oturduğu villa ortaya çıktı! Aylık kirası 30 bin TL
Mariano isyan etti: Eğer istenmiyorsam, ayrılabilirim Galatasaray, Falcao'nun sözleşmesinde şart koştuğu 'Soğuk oda' teknolojisini aldı Ali Koç'un eleştirdiği futbolcu Skrtel çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 14:50:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da son dakika! Falcao...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]