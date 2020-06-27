Galatasaray'da son dakika! Oğulcan veda etti, İstanbul'a geliyor - - Son Dakika

Galatasaray'da son dakika! Oğulcan veda etti, İstanbul'a geliyor -

Ali Naci Küçük / Spor Arena | Galatasaray'ın gelecek sezon için anlaşma sağladığı Rizesporlu Oğulcan Çağlayan bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Ali Naci Küçük/ Spor Arena | Galatasaray'ın gelecek sezon için anlaşma sağladığı Rizesporlu Oğulcan Çağlayan bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

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Çaykur Rizespor, oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonunu kullanarak kontratını 2021 yazına kadar uzatmıştı.


Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini feshiyle ilgili "Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz kabul etmedi. Oğulcan Çağlayan'ın bu hamlesinden sonra son kararı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek" demişti.


Bunun üzerine Oğulcan Çağlayan da sözleşmesini feshetti. Rizespor ile mahkemelik olacak genç futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.


Volkan Demirel ile birlikte yerli oyuncularla görüşmeler yapan Emre'nin Oğulcan ile temasa geçtiği ancak mart ayında sarı kırmızılılarla söz kesen 24 yaşındaki golcünün Belözoğlu'na teşekkür edip G. Saray ile anlaştığı bilgisini ilettiği ifade edildi.


Arayıp durumu hakkında bilgi aldı


Sarı lacivertlilerin, uzun süredir kamuoyunda Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan'ı arayarak durumu, transfer planları hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Mert Hakan Yandaş transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun Oğulcan Çağlayan'ı da telefonla aradığı öğrenildi. Artık spor yöneticiliğine ve idareciliğe hazırlanan Emre'nin, Oğulcan ile görüştüğü ancak mart ayında sarı kırmızılı kulüple söz kesen Oğulcan Çağlayan'ın ise Belözoğlu'na "Teşekkürler, ben Galatasaray ile anlaştım ağabey" dediği ifade edildi.

Galatasaray, Ali Naci, İstanbul, Çağlayan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:55 

Son Dakika Spor Galatasaray'da son dakika! Oğulcan veda etti, İstanbul'a geliyor - - Son Dakika Spor
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