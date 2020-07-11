Galatasaray'da son dakika! Omar Elabdellaoui'yi Jimmy Durmaz getiriyor - Son Dakika

Galatasaray'da son dakika! Omar Elabdellaoui'yi Jimmy Durmaz getiriyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray aradığı sağ beki Komşu'da buldu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray aradığı sağ beki Komşu'da buldu. Yunan ekibi Olympiakos'la sözleşmesini uzatmayan Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, anlaşmaya çok yakın. Galatasaray'a bu oyuncuyu Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin'in önerdiği ortaya çıktı.

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İSTİKRARI İLE ÖNE ÇIKIYOR


Dahlin, Jimmy ile Olympiakos'ta birlikte oynayan Norveçli futbolcu için Galatasaray'a olumlu referans verdi. Norveç Milli Takımı'nda da düzenli forma giyen ve istikrarı ile tanınan 28 yaşındaki sağ bek, Premier Lig'den beklediği teklifi alamayınca Galatasaray'a imza atmaya hazırlanıyor.


ADA MACERASI KISA SÜRDÜ


Olympiakos'ta 2014 yılından beri forma giyen Omar'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Adı daha önce Trabzonspor ve F. Bahçe ile de anılan Norveçli'nin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Norveç Milli Takımı formasını U15, U16, U17, U18, U19, U21, U23 ve A Milli olmak üzere 8 farklı yaş kategorisinde giymeyi başaran Omar, 2017 Haziran'da kiralık olarak yarım sezon forma giydiği Hull City'de başarılı olamayınca Olympiakos'a geri dönmüştü. (Sabah)


Jimmy Durmaz, Galatasaray, Olympiakos, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:31 

Son Dakika Spor Galatasaray'da son dakika! Omar Elabdellaoui'yi Jimmy Durmaz getiriyor - Son Dakika Spor
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