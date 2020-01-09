Galatasaray'da Son Dakika | Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi

Sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan ancak ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyerek kendisinden takım bulması istenen Ryan Babel, Ajax ile anlaşmaya vardı.



Ajax ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen Babel, işlemlerinin tamamlanması için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.



Hollandalı futbolcu, İstanbul Havalimanı'na gelerek Amsterdam'a gitmek için pasaport işlemlerini gerçekleştirdi ve 19.20'de kalkacak olan uçağını beklemeye geçti.



HÜRRİYET DUYURMUŞTU



Hürriyet, Ryan Babel'in bu akşam 19: 20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptığını duyurmuştu.



