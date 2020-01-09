Galatasaray'da Son Dakika | Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Son Dakika | Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Son Dakika | Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi

6 saat önce

Sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan ancak ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyerek kendisinden takım bulması istenen Ryan Babel, Ajax ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da Son Dakika | Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi, System.String[]

Sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan ancak ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyerek kendisinden takım bulması istenen Ryan Babel, Ajax ile anlaşmaya vardı.


Ajax ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen Babel, işlemlerinin tamamlanması için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.


Hollandalı futbolcu, İstanbul Havalimanı'na gelerek Amsterdam'a gitmek için pasaport işlemlerini gerçekleştirdi ve 19.20'de kalkacak olan uçağını beklemeye geçti.


HÜRRİYET DUYURMUŞTU


Hürriyet, Ryan Babel'in bu akşam 19: 20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptığını duyurmuştu.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:12 
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