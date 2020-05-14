Galatasaray'da son dakika transfer haberi! 8 milyon euro detayı...

Galatasaray'dan transfer atağı... Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onyekuru'nun bonservisine bütçesi olmayan Galatasaray için bir süredir Ahmed Musa'nın adı geçiyor. Nijerya basını, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da top koşturan 27 yaşındaki forvetin adım adım sarı-kırmızılı ekibe yaklaştığını yazsa da mali şartların transferin önünde engel olduğu öğrenildi.



2 yıllık sözleşmesi kalan, Al-Nasr'da net 8 milyon Euro kazanan Nijeryalı yıldızın, şu anda 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao'dan bile pahalı olduğunu söyleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu transferin mevcut şartlarda mümkün olmadığını belirtti. (Sabah)



