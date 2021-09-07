Galatasaray'da son dönemin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına 4 kat zam yapılıyor

Galatasaray'da sıra iç transfere geldi ve bu ay içerisinde somut adımlar atılacak. Marcao'yu affeden sarı-kırmızılı kulüp, olayın mağduru Kerem Aktürkoğlu'nun da gönlünü alacak.

SERBEST KALMA MADDESİ 20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNE ÇIKARILACAK

900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak. Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına, 20 milyon euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

PİYASA DEĞERİ OLDUKÇA ARTTI

Geçtiğimiz sezonun başında 200 bin euro piyasa değeri olan oyuncu, geride kalan sürede değerini katlayıp 3.5 milyon euroya ulaştı.