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Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları - Son Dakika

Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları

08.08.2021 21:54
Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik çalışmayla devam eden idmanın ana bölümünde, hedefe yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu.

İdmanın ardından 26 yaşına giren Emre Taşdemir'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, İskoçya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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