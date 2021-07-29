Galatasaray'da St. Johnstone maçının hazırlıkları başladı

Yeni transfer Patrick van Aanholt, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan PSV Eindhoven maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde 20 dakikalık ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Daha sonra sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik dörde dört ve beşe beş oyun oynandı. Ana bölümde dokuza dokuza çift kale maç yapılırken, antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı.

Bu arada yeni transfer Patrick van Aanholt, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.Sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve Haziran ayı sonunda kasık fıtığı ameliyatı geçiren Taylan Antalyalı , takımla beraber antrenmanda yer aldı.Sarı-kırmızılılar, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarına Cumartesi günü saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.CICALDAU, GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ ELEMELERİNDE OYNAYAMAYACAK

Bu arada Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, eski takımı Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde forma giydiği için, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile yapacağı maçlarda ve olası play-off turu mücadelesinde takım kadrosunda bulunamayacak. Ancak Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde gruplara kalması durumunda Rumen futbolcu forma giyebilecek.