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Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin ayrılığı yakın! 'Anlaştı'
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması beklenen Steven Nzonzi için flaş bir gelişme yaşandı.
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması beklenen Steven Nzonzi için flaş bir gelişme yaşandı.
Fransa basınından L'Equipe'ter yer alan habere göre; Rennes, Steven Nzonzi ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberde; Ligue 1 ekibinin transferi tamamlamak için Roma ile görüşmelere başladığı bilgisi verildi.
Nzonzi'nin kısa süre içinde Rennes ile sözleşme imzalayabileceği kaydediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:41
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