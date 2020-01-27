Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin ayrılığı yakın! 'Anlaştı' - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin ayrılığı yakın! 'Anlaştı' - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin ayrılığı yakın! 'Anlaştı'

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması beklenen Steven Nzonzi için flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin ayrılığı yakın! 'Anlaştı', System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması beklenen Steven Nzonzi için flaş bir gelişme yaşandı.


Fransa basınından L'Equipe'ter yer alan habere göre; Rennes, Steven Nzonzi ile prensip anlaşmasına vardı.


Haberde; Ligue 1 ekibinin transferi tamamlamak için Roma ile görüşmelere başladığı bilgisi verildi.


Nzonzi'nin kısa süre içinde Rennes ile sözleşme imzalayabileceği kaydediliyor.


Galatasaray, Rennes, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:41 
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