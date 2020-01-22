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Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin menajeri, transfer için Londra'ya gitti!
25 dakika önce
Spor Arena Dış Haber | Fransız basınında çıkan habere göre Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi, Premier Lig ekibi West Ham'a transfer olmak üzere...Nzonzi'nin menajerinin West Ham yöneticileri ile transfer görüşmesi yapmak için Londra'ya gittiği belirtildi.
Spor Arena Dış Haber | Fransız basınında çıkan habere göre Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi, Premier Lig ekibi West Ham'a transfer olmak üzere...
Nzonzi'nin menajerinin West Ham yöneticileri ile transfer görüşmesi yapmak için Londra'ya gittiği belirtildi.
Bonservisi Roma'da bulunan tecrübeli futbolcu için gündeme diğer Premier Lig takımları Everton ve Sheffield United gelmiş ancak Nzonzi, bu iki takımı reddetmişti.
Nzonzi'nin kısa süre içinde West Ham ile sözleşme imzalayabileceği kaydediliyor...
Steven Nzonzi'nin Premier Lig günlerinden bir kesit...
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:39
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