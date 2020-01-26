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Galatasaray'da stoper için son aday: Lyanco Vojnovic
6 saat önce
Menajerlerin bu mevki için önerdiği son isim Torino'da forma giyen Lyanco Vojnovic oldu.
Menajerlerin bu mevki için önerdiği son isim Torino'da forma giyen Lyanco Vojnovic oldu.
23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, genç ve düşük maliyetli olduğu için transfer gündemine alındı.
Ancak Lyanco'nun 6'sı bu sezon olmak üzere son 3 sezonda sadece 30 maçta forma giymiş olması handikap olarak görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:32
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