Galatasaray'da stoper için son aday: Lyanco Vojnovic - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da stoper için son aday: Lyanco Vojnovic - Son Dakika Spor

Galatasaray'da stoper için son aday: Lyanco Vojnovic

6 saat önce

Menajerlerin bu mevki için önerdiği son isim Torino'da forma giyen Lyanco Vojnovic oldu.

Galatasaray'da stoper için son aday: Lyanco Vojnovic, System.String[]

Menajerlerin bu mevki için önerdiği son isim Torino'da forma giyen Lyanco Vojnovic oldu.


23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, genç ve düşük maliyetli olduğu için transfer gündemine alındı.


Ancak Lyanco'nun 6'sı bu sezon olmak üzere son 3 sezonda sadece 30 maçta forma giymiş olması handikap olarak görülüyor.


Torino, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:32 
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