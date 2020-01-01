Galatasaray'da takas planı! Diagne ve Cisse... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da takas planı! Diagne ve Cisse... - Son Dakika Spor

Galatasaray'da takas planı! Diagne ve Cisse...

6 saat önce

Sezon başında Brighton'dan Florin Andone'yi kiralayan Galatasaray, Rumen futbolcunun ağır bir sakatlık geçirmesi sonrasında ligin ikinci devresinde Radamel Falcao'nun yanına bir forvet arıyor.

Galatasaray'da takas planı! Diagne ve Cisse..., System.String[]

Sezon başında Brighton'dan Florin Andone'yi kiralayan Galatasaray, Rumen futbolcunun ağır bir sakatlık geçirmesi sonrasında ligin ikinci devresinde Radamel Falcao'nun yanına bir forvet arıyor.


Sarı-kırmızılı takımın, sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü Andone'un yerine bu sezon Süper Lig'de 15 maçta 12 gol atan Papiss Demba Cisse'yi gündemine aldığı öğrenildi.


Mustafa Cengiz ve yönetimi, sezon başında da transfer etmek istediği Senegalli futbolcu için tekrar Aytemiz Alanyaspor ile masaya oturacak.


Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cisse için Mbaye Diagne'yi 1.5 yıllığına Akdeniz ekibine kiralamayı teklif edecek.


Sezon başında Club Brugge'ye kiralanan Senegalli golcü, Belçika'da teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında kiralık sözleşmesini feshederek Galatasaray'a dönmesi beklenen Diagne'nin Cisse'nin bonservisine karşılık Alanya'ya gönderilmesi bekleniyor.


34 yaşında olması Fatih Terim'in planlarına uymasa da anlaşma sağlanırsa Cisse yarım sezon denenecek ve sözleşmesine konulacak +1 yıllık opsiyon kullanılacak. (Sabah)


Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray ile Alanyaspor arasında yılın takası!
Galatasaray, Kadewere ile anlaştı iddiası Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı istemiyor! Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: Borçların büyük sebebi yabancı futbolcular

Son Dakika Haberleri
17:24 Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçlarına iddialı hazırlanıyor - Son Dakika Spor
17:07 Karabükspor Başkanı Yüksel: Burada organize bir suç var - Son Dakika Spor
17:07 Trabzonspor'dan Ünal Karaman açıklaması! - Son Dakika Spor
17:06 Mehmet Akif Üstündağ: "Olimpiyat vizesini alıp ülkemize döneceğiz" - Son Dakika Spor
16:54 Wushu kung-fu sporcuları müsabakalara hazırlanıyor - Son Dakika Spor
16:52 Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: Borçların büyük sebebi yabancı futbolcular - Son Dakika Spor
16:32 Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi! Beğeni yağdı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 17:28:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da takas planı! Diagne ve Cisse... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]