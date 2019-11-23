Galatasaray'da taktik idman! U-19...

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Başakşehir karşılaşmasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.



Antrenmanın ana bölümünde, 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Sarı kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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