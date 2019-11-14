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Galatasaray'da tarihi an! Her an açıklanabilir...

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, konu hakkında şu açıklamaları yaptı; "Hukuki olarak baktığımızda bu belirsizliği gidermek için ben ve Kaan (Kançal) kardeşimiz müdahil olduk. Daha önce alınmış 7 yürütmeyi durdurma kararı var. İdari ibranın hükümsüzlüğüne dair karar var.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, konu hakkında şu açıklamaları yaptı; "Hukuki olarak baktığımızda bu belirsizliği gidermek için ben ve Kaan (Kançal) kardeşimiz müdahil olduk. Daha önce alınmış 7 yürütmeyi durdurma kararı var. İdari ibranın hükümsüzlüğüne dair karar var. Hukuki süreç bitmeden, sadece iki kişi hakkında alınmış kararı göz önünde tutup, diğer 7 kararı dikkate almamak hukuken yanlış. Bazı arkadaşlarımız seçime girmemizi istemiyor. Eşit şartlarda düello ederiz, pusu kurmayız. Mustafa Cengiz olmadan seçim istiyorlar. Buna da 'peki' derim ama taraftarlarıma laf anlatamam. O yüzden mücadele ediyorum. Ben mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim."

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Mustafa Cengiz, Bora Füzesi, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:48 
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