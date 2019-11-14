Galatasaray'da tarihi gün
6 saat önce
ALBAYRAK VE GÜNAYSarı kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın idari ibrasızlık kararına ilişkin olarak farklı mahkemelerden aldırdığı 'yürütmeyi durdurma kararı' bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
ALBAYRAK VE GÜNAY
Sarı kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın idari ibrasızlık kararına ilişkin olarak farklı mahkemelerden aldırdığı 'yürütmeyi durdurma kararı' bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
DURUŞMA SAAT 11'DE
Saat 11.00'de başlayacak duruşmada 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararının kaldırılmasına hükmederse, Galatasaray Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Aksi durumda yönetimin seçime gitmesine gerek kalmayacak.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53
İstanbul güne sisle uyandı Zehirlenme vakaları sonrası İstanbul'da pazara ıspanak gelmiyor Suriye'den yasadışı yollarla İstanbul'a gelen El Kaide üyesi terörist yakalandı Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyen grup, İBB binası önünde su zammını protesto etti