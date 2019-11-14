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Galatasaray'da tarihi gün

6 saat önce

ALBAYRAK VE GÜNAYSarı kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın idari ibrasızlık kararına ilişkin olarak farklı mahkemelerden aldırdığı 'yürütmeyi durdurma kararı' bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Galatasaray'da tarihi gün, System.String[]

ALBAYRAK VE GÜNAY


Sarı kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın idari ibrasızlık kararına ilişkin olarak farklı mahkemelerden aldırdığı 'yürütmeyi durdurma kararı' bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.


DURUŞMA SAAT 11'DE


Saat 11.00'de başlayacak duruşmada 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararının kaldırılmasına hükmederse, Galatasaray Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Aksi durumda yönetimin seçime gitmesine gerek kalmayacak.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Abdurrahim Albayrak, Çağlayan Adliyesi, Yusuf Günay, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
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