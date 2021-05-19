Galatasaray'da tarihi seçimin kaderini değiştirecek hamle! Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi

Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda mevcut ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın seçimlere girmeye hazırlandığı öne sürüldü. Galatasaray'a yıllardır hizmet eden tecrübeli yöneticinin kısa süre içinde bu kararını duyurması bekleniyor.

Galatasaray'da tarihi seçim öncesiBurak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi başkanlığa aday olduklarını resmen açıklamışlardı. Sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geldi. RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenildi. Albayrak'ın kısa zamanda resmi açıklamayı yapacağı belirtildi. Galatasaray'da olağan genel kurul 12 Haziran saat 10.00'da yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 19 Haziran'da yapılacak.

Son Dakika

Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı

5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar

4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum

Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu

AB ülkeleri anlaştı! Koronavirüs aşısı yaptıranlara sınırlar açılacak