Galatasaray'da tarihi seçimin kaderini değiştirecek hamle! Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi

Galatasaray'da tarihi seçim öncesiBurak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi başkanlığa aday olduklarını resmen açıklamışlardı. Sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geldi.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenildi. Albayrak'ın kısa zamanda resmi açıklamayı yapacağı belirtildi. Galatasaray'da olağan genel kurul 12 Haziran saat 10.00'da yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 19 Haziran'da yapılacak.
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