Galatasaray'da Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
20.07.2021 14:50
21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcuları Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz da kafilede bulunmuyor.
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