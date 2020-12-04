Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

TAYLAN, OKAN, BELHANDA, ARDA VE BABEL TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Taylan Antalyalı, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Muslera, kaleci antrenörü eşliğinde sahada özel bir antrenman yaparken, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel de ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. İzolasyon süreci yarın tamamlanacak olan Omar Elabdellaoui'nin ise idman programının daha sonra belirleneceği belirtildi.