Galatasaray'da tedavisi süren Radamel Falcao takımdan ayrı çalıştı - Son Dakika

Galatasaray'da tedavisi süren Radamel Falcao takımdan ayrı çalıştı

16.11.2020 23:09

Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda genel kuvvet çalışması uygulandığı belirtildi.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı aktarıldı.

Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Demokratik Kongolu oyuncu Christian Luyindama'nın sağlık durumunun ise yarın İstanbul'a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

SİVASSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEMİŞTİ

Galatasaray'ın 5 Kasım'da gerçekleştirdiği antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Radamel Falcao, çalışmayı yarıda bıraktı. Kolombiyalı golcü, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giymemişti.

KARŞILAŞMA PAZARTESİ GÜNÜ

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Galatasaray'da tedavisi süren Radamel Falcao takımdan ayrı çalıştı

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Son Dakika Spor Galatasaray'da tedavisi süren Radamel Falcao takımdan ayrı çalıştı - Son Dakika Spor


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