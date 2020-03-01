Galatasaray'da tek değişiklik - Son Dakika
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Galatasaray'da tek değişiklik

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Fenerbahçe derbisi 11'ine göre Gençlerbirliği karşısında 1 değişiklik yaptı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Fenerbahçe derbisi 11'ine göre Gençlerbirliği karşısında 1 değişiklik yaptı. Terim, cezalı Younes Belhanda'nın yerine Taylan Antalyalı'ya görev verdi.


Süper Lig'in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kazanan kadrosunu bozmadı. Terim, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden kadroda tek değişiklik yaptı ve kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Taylan Antalyalı'ya şans verdi.


Galatasaray, Gençlerbirliği karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.


Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Martin Linnes, Emre Akbaba, Florin Andone, Jesse Sekidika ve Emin Bayram yer aldı.


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Gençlerbirliği, Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:24 Kaynak: İHA
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