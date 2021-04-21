Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında tek değişiklik yaptı ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Ryan Babel'e görev verdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Bu müsabakada Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Göztepe maçının 11'inde tek değişiklik yaptı. Terim, Halil Dervişoğlu'nun yerine sarı kart cezası biten Ryan Babel'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Muslera çıktı.

Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes sakatlıklarından, Mustafa Muhammed korona virüsten ve Ryan Donk da kırmızı kart cezasından dolayı mücadelede yer alamayacak. Henry Onyekuru da sağ üst arka adalesindeki ağrılardan dolayı son anda Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ide Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor ve Arda Turan bekledi.

(Oğuzhan Ort/İHA)