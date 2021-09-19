Üye Girişi
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

19.09.2021 16:10
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yapılan Lazio maçının 11'ine göre zorunlu tek değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanya spor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yapılan Lazio maçının 11'ine göre zorunlu tek değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Lazio'yu ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Lazio maçının ilk 11'inde görevlendirdiği Marcao'dan cezası nedeniyle Alanyaspor mücadelesinde yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Luyindama'yı görevlendirdi.

Mbaye Diagne kadroya alınmadı

Senegalli santrfor Mbaye Diagne, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in son 2 resmi karşılaşmada karoda olmasına rağmen süre vermediği tecrübeli golcü, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunun dışında kaldı.

Diagne'nin dün sosyal medya hesabından yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşımda kullandığı ifadeler spor kamuoyunda Terim'in oyuncu tercihlerine eleştiri olarak yorumlanmıştı.

Assunçao ilk kez kadroda

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Gustavo Assunçao, ilk kez bir müsabakada kadroda yer aldı.

Yaz transfer döneminin son gününde Portekiz'in Famalicao takımından kiralanan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun adı ilk kez bir karşılaşmada kadroya yazıldı.

Emre Akbaba ve Berkan Kutlu eski takımlarına karşı

Sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu ile turuncu-yeşilli oyuncu Emre Akbaba, ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.

Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan Galatasaray'a gelen Berkan Kutlu ile Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbab, eski takımlarına karşı sahaya ilk 11'de çıktı.

Kadın futbol takımı, taraftarın önünde

Yeni kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftara tanıtıldı.

Maç öncesinde statta teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcuların isimleri anons edildi. Sarı-kırmızılı takım, saha kenarına gelerek taraftarı selamladı. Taraftarlar da yeni kurulan takıma tezahüratlar ve alkışlarla destek verdi.

Selamlama öncesinde teknik direktör Fatih Terim, Nurcan Çelik ile selamlaşarak elini sıktı.

Alanyaspor'da tek değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da son oynanan GZT Giresunspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Serkan Kırıntılı, Juanfran, Chidozie Awaziem, Nemanja Milunovic, Cristian Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson Pereira ve Famara Diedhiou 11'i ile sürdü.

Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmed Ildiz, Elhadji Babacar, Efkan Bekiroğlu, Wilson Eduardo, Joao Barbadas, Daniel Candeias, Miha Mevlja, Tayfur Bingöl yer aldı.

Bülent Korkmaz, cezası sona eren Efecan Karaca'yı ilk 11'de görevlendirdi. Korkmaz, GZT Giresunspor mücadelesine 11'de başlayan Candeias'ı ise yedeğe çekti.

Bülent Korkmaz'a destek

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz kaptanlarından Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı takımla tarihi başarılara imza atan ve kulübün unutulmazları arasına giren Korkmaz, Türk Telekom Stadı'na Alanyaspor'un teknik direktörü olarak geldi. Galatasaraylı taraftarlar da Korkmaz lehine "Büyük kaptan" diye tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu 17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı 17:25 Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı 17:19 Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı
Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi 17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı 15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti! Terim'den tek değişiklik 15:37 Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti! Terim'den tek değişiklik
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor 14:33 Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu 14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu
17:24 Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı
17:20 Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
17:20 Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak
17:18 Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı
17:17 Son dakika: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde çıkan yangın korkuttu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
15:51 Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı
Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmada yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı olduğu belirlendi Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmada yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı olduğu belirlendi         
17:36
Çay satan büfeden alkol almak istedi, ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat ve sandalyenin kullanıldığı kavgada 6 yaralı var Çay satan büfeden alkol almak istedi, ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat ve sandalyenin kullanıldığı kavgada 6 yaralı var         
17:34
Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak         
17:20
Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı         
17:15
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi         
15:50
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti         
14:31
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 17:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement