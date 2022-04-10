Galatasaray'da tek değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da tek değişiklik

10.04.2022 20:34
Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre sarı-lacivertliler karşısında tek değişiklik yaptı. Torrent, sağ bekte Ömer Bayram'ın yerine Omar Elabdellaoui'ye görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise Fernando Muslera çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacaktı. Hafta içinde tedavisine devam edilen ve son antrenmanlarda takımla da çalışan Kerem, Kadıköy'de derbide 11'de başladı.

Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed ise derbinin kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Inaki Pena, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya ve Sacha Boey yedeklerde bekledi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

YORUMLAR
500
Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır Domenec Torrent'in ikinci derbisi Domenec Torrent'in ikinci derbisi

Fatih Karagümrük, Domenec Torrent, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'da tek değişiklik - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
18:20 İtalyan devi Juventus, Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroyu gözden çıkardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 20:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da tek değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement