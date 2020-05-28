Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk

Fizik ve kondisyon durumu memnun etti

Yeni sezon planları masada

Kiralık oyuncular ne olacak?

Diagne'nin satılması isteniyor

Teknik heyet genişleyecek

Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Galatasaray , koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in kalan haftaları için çalışmalarına bugün çift antrenmanla devam edecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef, 23'üncü şampiyonluğa ulaşmak.

Galatasaray, bir günlük aranın ardından, Süper Lig'in kalan 8 haftalık bölümü için hazırlıklarına bugün çift antrenmanla devam edecek. Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs'ta yapılan Kovid-19 testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonucunun pozitif çıkması üzerine idmanlara 6 gün ara vermişti. Geçen perşembe tüm takımın test sonucunun negatif çıkması sonrası yeniden sahaya çıkan Galatasaray'da antrenmanlar Ramazan Bayramı 'nda da sürdü. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesi taktik idmanlar da yapmaya başlayan Terim'in öğrencileri, kalan 8 haftada alacağı sonuçlarla üst üste 3'üncü, toplamda 23'üncü şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

FİZİK VE KONDİSYON DURUMU MEMNUN ETTİ

Ligde 53 puanlı lider Trabzonspor 'un 3 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunan Galatasaray'da, oyuncuların son durumu teknik heyeti memmun etti. Koronavirüs ve karantina sürecinde kondisyon ve sağlık ekibinin hazırladığı bireysel antrenman programı dahilinde çalışmalar yapan futbolcuların fizik ve kondisyon durumunun beklenilenden çok daha iyi olduğu gözlendi. Özellikle Radamel Falcao Henry Onyekuru gibi isimler başta olmak üzere birçok oyuncu teknik direktör Fatih Terim tarafından takdir edildi.

YENİ SEZON PLANLARI MASADA

KİRALIK OYUNCULAR NE OLACAK?

Diğer taraftan, Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen futbolcuların geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda Florin Andone'nin yeniden kiralanması için bir girişim yapılmayacak. Jean Michael Seri konusunda da ısrarcı davranmayı düşünmeyen Galatasaray'da yönetim Henry Onyekuru ve Mario Lemina için ise şartları zorlayacak.

DİAGNE'NİN SATILMASI İSTENİYOR

Sezon başında kiralık olarak Club Brugge 'e gönderilen Mbaye Diagne ile ikinci yarı Ajax 'ın yolunu tutan Ryan Babel ise Terim'in gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Teknik heyetin de verdiği rapor doğrultusunda bu oyuncuların satışı için yönetim çalışma gerçekleştirecek.

TEKNİK HEYET GENİŞLEYECEK

Bu arada, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın geçtiğimiz günlerde istifa etmesinin ardından, yeni teknik kadronun nasıl şekilleneceği de en büyük soru işaretlerinden biri. Deneyimli teknik adam Terim; eski öğrencilerinden Albert Riera, Johan Elmander ve sezon sonu futbolu bırakması beklenen kaptan Selçuk İnan'ın gelecek sezon heyetinde görev yapmasını istiyor. Ayrıca Tomas Ujfalusi ve Ümit Karan da gündemde yer alan isimlerden. Galatasaray'da öte yandan eski kaleci antrenörü ve file bekçisi Claudio Taffarel ile de görüşmeler sürüyor.