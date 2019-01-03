Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile Yolların Ayrılacağını...

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile Yolların Ayrılacağını...

1 saat önce

IHAAW150213-SPO/03-01-2019- Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile Yolların Ayrılacağını..., System.String[]
IHAAW150213-SPO/03-01-2019

- Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile yolların ayrılacağını açıkladı. 03.01.2019 15: 02: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Eren Derdiyok, Fatih Terim, Galatasaray, Spor
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