Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile Yolların Ayrılacağını...
1 saat önce
IHAAW150213-SPO/03-01-2019- Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile yolların ayrılacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
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