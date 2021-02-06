Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, Kadıköy galibiyetini deplasman tribününe giderek kutladı
06.02.2021 21:17
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Yeni transferi Mostafa Mohamed'in golüyle 3 puanın sahibi olan sarı-kırmızılılarda teknik heyet ve futbolcular, galibiyeti deplasman tribününe giderek kutladı.
Deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekip, maçın ardından deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününe giderek galibiyetini kutladı ve taraftarlarına adadı.
ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Sarı-kırmızılılar ezeli rakibini mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, toplamda da 15. galibiyetini elde etti.
Son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Cimbom, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
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