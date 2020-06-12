Galatasaray'da testler negatif

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynanacak Süper Lig 27'nci hafta müsabakası öncesinde yapılan son koronavirüs testlerinin de negatif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (12 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.