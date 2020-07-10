Galatasaray'da testler negatif

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklandı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. haftasında Ankaragücü ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (10 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi. - İSTANBUL