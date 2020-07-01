Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra pas çalışması yapılırken, sonrasında dayanıklılığa yönelik interval çalışmalar üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor
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