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Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:38 Kaynak: AA
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı ekip, taktik çalışma yaptı.
Maç öncesi son çalışmasını yarın tesislerinde yapacak Galatasaray, akşam üzeri özel uçakla Trabzon'a gidecek ve kampa girecek.
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