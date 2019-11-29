Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Sarı kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.



