Galatasaray'da transfer çalışmaları
58 dakika önce
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile futbolcu menajeri Ahmet Bulut, transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:10 Kaynak: AA
Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
ile futbolcu menajeri Ahmet Bulut
, transfer görüşmeleri yapmak için Fransa
'ya gitti. İstanbul
Havalimanı'ndan Fransa'nın Nice kentine hareket eden Albayrak ile Bulut'un, Monaco'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao
'nun transferi için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.
Albayrak ile Bulut, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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